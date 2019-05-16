Астрологи рассказали, что сулит гороскоп до конца мая 2019l

Астрологи советуют до конца весны укреплять отношения и копить деньги.

Последние две недели мая, как говорят астрологи, благоприятны как для улучшения своего материального положения, так и для любви. "С 15 мая и до 9 июня планета любви (Венера - Ред.) будет находиться в своем родном знаке Тельца, передает УНИАН.

Это значит, что ключевыми в этот период станут взаимоотношения и финансы. Момент благоприятен для укрепления личных и профессиональных связей, а также для смелых действий в бизнесе.

Отличное время для креативных и творческих личностей, когда задумки и планы с лёгкостью воплощаются в реальность", - рассказала КП астролог Эмма Литвинова.

По словам астролога, наступает самое благополучное время для укрепления уже имеющихся отношений.

"Не скупитесь на материальное проявление любви – Телец не любит экономить в отношении своих родных и любимых. Милые подарки, даже без повода — отличный способ разжечь страсть или помириться, - рекомендует Литвинова.

Если же вы все еще находитесь в поисках своей второй половинке, то велики шансы встретить ее в тех местах, где душевно и комфортно".

Благоприятное время наступает и для людей, наделенных творческими талантами, утверждает астролог.

Поэтому, продолжила она, все творческие люди – дизайнеры, художники, скульпторы, писатели и пр. – могут сейчас "презентовать" свои способности в самом выгодном свете.

"Не стоит забывать, что Телец – упрямый знак, поэтому умение находить компромисс станет чуть ли не самым важным и определяющим для достижения своих целей в период с 15 мая по 9 июня.

Постарайтесь идти на уступки, и тогда успех вам гарантирован", - говорится в астропрогнозе. Дизайнерам, работникам IT-сферы и людям творческих профессий астролог советует взять на вооружение 18-22 мая: могут появиться новые идеи и необычные творческие решения.

"Этот период (с 15 мая и до конца месяца - Ред.) можно и нужно использовать для улучшения своего финансового положения. Ищите способы больше заработать, сохранить и приумножить благосостояние", - советует астролог.