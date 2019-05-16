Определена дата инаугурации Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.Торжественная церемония вступления в должность главы государства начнётся в 10:00.

Такое решение приняли депутаты Верховной рады — за проголосовали 315 нардепов при необходимом минимуме 226 голосов.Как отмечается, народные парламентарии рассмотрели ряд постановлений о проведении торжественного заседания парламента. В частности, рассматривались такие даты, как 17, 19, 20, 26, 28 мая. Мероприятие начнётся в 10:00, передает Lenta.

Напомним, что на Украине долго не могли определиться с датой инаугурации. Украинские парламентарии настаивали на одной дате, Владимир Зеленский — на другой, но при этом избранный президент должен официально вступить в должность главы государства в течение 30 дней после обнародования официальных результатов и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня.

Затягивание процедуры вступления в должность президента страны Владимир Зеленский связывал с тем, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко ставит своих людей на важные должности и "ведёт себя как турист в египетском отеле, ворует тапочки и полотенца". Требования Зеленского поддержали митингующие в Киеве.