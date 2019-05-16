Инвестиции в сельское хозяйство: с начала года аграриям выделили более полумиллиарда леев

Более полумиллиарда леев составили инвестиции в сельское хозяйство с начала года. Из этой суммы свыше 64 миллионов - субсидии.

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве получило почти 900 заявлений. Это на 10% больше, чем в тот же период прошлого года. Почти половина заявок уже выполнена.

Фермеры в основном обращаются за субсидиями для покупки техники и оборудования. На эти цели из Национального фонда развития сельского хозяйства уже выделено почти 28 миллионов леев, а приобретено 800 единиц машин и автоматов разного назначения.

Выполнена 31 из 79 заявок на субсидии для развития послеурожайной инфраструктуры и переработки. Общая сумма госпомощи достигает 20 миллионов леев.

Почти восемь миллионов леев государство направило на обновление многолетних плантаций и выкорчевку. Выполнена 81 из 180 таких заявок.

В нынешнем году Национальный фонд развития сельского хозяйства составляет 900 миллионов леев. Заявки на субсидии принимаются до 31 октября.