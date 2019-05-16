В Шанхае рухнуло здание, под завалами люди

Точное количество людей, которые находились в здании, неизвестно. На данный момент живыми вытащили 17 человек.

В Шанхае в четверг, 16 мая, обвалилась крыша фабрики. Спасателям удалось вытащить живыми из-под завалов 17 человек. Поисково-спасательная операция на месте аварии продолжается, сообщает местный портал Пэнпай со ссылкой на городскую пожарную службу.

Отмечается, что авария произошла в первой половине дня в районе Чаннин на улице Чжаохуа. По неизвестной причине частично обрушилась крыша здания фабрики, которая находилась на ремонте. В результате под завалами оказались рабочие, передает Корреспондент.

О том, сколько всего людей оказалось под завалами, официальной информации пока не поступало. Не уточняется и состояние спасенных.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Площадь обрушившегося участка составила порядка тысячи квадратных метров.