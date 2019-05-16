Фанаты Игры престолов потребовали переснять финальный сезон

Поклонники телевизионного шоу недовольны киноляпами, а также "нелогичным поведением героев".

Поклонники популярного фэнтезийного сериала Игра престолов потребовали переснять восьмой сезон саги. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Change.org.

В петиции они называют Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса крайне некомпетентными сценаристами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), передает Корреспондент.

"Этот сериал заслуживает финального сезона, который будет иметь смысл", - отмечается в тексте петиции, под которой уже подписались свыше 230 тысяч зрителей.

Среди недостатков шоу автор петиции указал ряд киноляпов (включая кофейный стаканчик и неожиданное появление второй руки у Джейме Ланнистера). Кроме того, возмущение создателя петиции вызвало "нелогичное поведение Дейенерис Таргариен", которая сожгла дотла Королевскую Гавань.