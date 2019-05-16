Ребенок принес в церковный детский сад 22 порции наркотиков

В американском штате Филадельфия пятилетний мальчик принес в детский сад крэк. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Ребенок пришел в детский сад при римско-католической церкви святого Киприана Карфагенского рано утром и вел себя необычно.

Помощница воспитательницы обратила внимание, что у него что-то лежит в кармане штанов. Она подумала, что это игрушка, и попросила мальчика показать ее, передает Lenta.

Ребенок вручил ей пакет с подозрительным веществом. Он объяснил, что незнакомец вручил ему это и попросил спрятать на территории учебного заведения.

Женщина сообщила обо всем администратору, тот вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские обнаружили в пакете 22 дозы крэка.

В результате инцидента никто не пострадал, остальные воспитанники не контактировали с наркотиком. Полиция начала расследование, пока никто не был арестован.

В апреле сообщалось о том, что в Великобритании дети нашли кокаин в игровом бассейне с шарикам и принесли родителям. Те вызвали полицию.