Молдаванина задержали на КПП "Албица" из-за кражи в Германии

Гражданин Молдовы был задержан на КПП Албица. Мужчина был объявлен в розыск немецкими властями за кражу.

Подозреваемому 51 год, у него двойное гражданство: Румынии и Молдовы, он направлялся в сторону Ясс в пассажирском микроавтобусе.

Румынские пограничники выяснили, что власти Германии, 9 мая, выдали на его имя ордер на арест и экстрадицию.

Подозреваемый был передан оперативной группе Службы уголовных расследований уезда Васлуй для принятия соответствующих мер.