Наверное, все делали тесты на IQ. Список вопросов на логику (в основном), по которому весь мир на протяжении вот уже больше столетия измеряет интеллект, – на самом деле не может по достоинству оценить, насколько вы умны.
Сейчас уже известно, что типов интеллекта – несколько, и одним лишь тестом точно не обойтись. Кто-то отлично считает и прогнозирует, кто-то обладает выдающимися артистическими способностями, а кто-то виртуозно работает с телом – своим или чужим. Поэтому то, сколько баллов вы набираете в стандартном тесте на IQ, не так уж и важно, передает Рамблер.
Но как все же понять, что вы умнее среднего, если тесты не говорят правды? Выход есть: существуют особенности, свой “пунктик” у каждого знака зодиака, сигнализирующий о высоком уровне развития.
Овен
Чуткий Овен – развитый Овен. Способность понимать чувства других людей и учитывать их – признак высокого эмоционального интеллекта.
Телец
Телец, которому не скучно с самим собой – Телец, достойный похвалы. Средний Телец частенько теряет интерес к чему бы то ни было без внешних стимулов.
Близнецы
Если человек, рожденный под знаком Близнецов, хорошо концентрируется на своей цели, это говорит о его высоком уровне интеллекта. Обычно Близнецы испытывают трудности с фиксацией на чем-то и постоянно отвлекаются.
Рак
Рак, идущий на обдуманный риск и победивший страх перемен, – развитый Рак. Он точно умнее других Раков, которые привыкли отсиживаться в своих тихих гаванях.
Лев
Чрезвычайно любопытный Лев, интересы которого выходят за рамки удовлетворения собственного честолюбия, – Лев новой Эры.
Дева
Признаком развитой Девы считается высокие интуитивные навыки. Дева, разглядевшая собственную интуицию, всем другим Девам даст фору.
Весы
Высокий уровень самоконтроля – вот что отличает развитых Весов от просто Весов.
Скорпион
Хорошее чувство юмора и умение не делать из мухи слона – то, что важно развивать Скорпионам и то, что делает их по-настоящему умными, эмоционально умными.
Стрелец
Осознание того, что «я знаю, что я ничего не знаю», встречается только у развитых Стрельцов. Чем Стрелец умнее, тем лучше он понимает собственную человеческую ограниченность.
Козерог
Развитый Козерог тот, который отлично адаптируется к новым условиям. Чем быстрее это происходит, тем он умнее.
Водолей
Водолей, склонный часто и много тревожиться, – развитый Водолей. Его тревога – признак активного ума, который ищет разгадки и новые возможности, заботится о безопасности.
Рыбы
Рыбы, хорошо понимающие сигналы собственного тела, тоже считаются развитыми. Ведь им как никому сложно сконцентрироваться на физическом.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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