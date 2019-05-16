Самый умный: интеллект по знаку зодиака

Наверное, все делали тесты на IQ. Список вопросов на логику (в основном), по которому весь мир на протяжении вот уже больше столетия измеряет интеллект, – на самом деле не может по достоинству оценить, насколько вы умны.

Сейчас уже известно, что типов интеллекта – несколько, и одним лишь тестом точно не обойтись. Кто-то отлично считает и прогнозирует, кто-то обладает выдающимися артистическими способностями, а кто-то виртуозно работает с телом – своим или чужим. Поэтому то, сколько баллов вы набираете в стандартном тесте на IQ, не так уж и важно, передает Рамблер.

Но как все же понять, что вы умнее среднего, если тесты не говорят правды? Выход есть: существуют особенности, свой “пунктик” у каждого знака зодиака, сигнализирующий о высоком уровне развития.

Овен

Чуткий Овен – развитый Овен. Способность понимать чувства других людей и учитывать их – признак высокого эмоционального интеллекта.

Телец

Телец, которому не скучно с самим собой – Телец, достойный похвалы. Средний Телец частенько теряет интерес к чему бы то ни было без внешних стимулов.

Близнецы

Если человек, рожденный под знаком Близнецов, хорошо концентрируется на своей цели, это говорит о его высоком уровне интеллекта. Обычно Близнецы испытывают трудности с фиксацией на чем-то и постоянно отвлекаются.

Рак

Рак, идущий на обдуманный риск и победивший страх перемен, – развитый Рак. Он точно умнее других Раков, которые привыкли отсиживаться в своих тихих гаванях.

Лев

Чрезвычайно любопытный Лев, интересы которого выходят за рамки удовлетворения собственного честолюбия, – Лев новой Эры.

Дева

Признаком развитой Девы считается высокие интуитивные навыки. Дева, разглядевшая собственную интуицию, всем другим Девам даст фору.

Весы

Высокий уровень самоконтроля – вот что отличает развитых Весов от просто Весов.

Скорпион

Хорошее чувство юмора и умение не делать из мухи слона – то, что важно развивать Скорпионам и то, что делает их по-настоящему умными, эмоционально умными.

Стрелец

Осознание того, что «я знаю, что я ничего не знаю», встречается только у развитых Стрельцов. Чем Стрелец умнее, тем лучше он понимает собственную человеческую ограниченность.

Козерог

Развитый Козерог тот, который отлично адаптируется к новым условиям. Чем быстрее это происходит, тем он умнее.

Водолей

Водолей, склонный часто и много тревожиться, – развитый Водолей. Его тревога – признак активного ума, который ищет разгадки и новые возможности, заботится о безопасности.

Рыбы

Рыбы, хорошо понимающие сигналы собственного тела, тоже считаются развитыми. Ведь им как никому сложно сконцентрироваться на физическом.