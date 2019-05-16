Звёзды шоу-бизнеса посвятили песню Юлии Началовой. Видео

Певица Лариса Долина сообщила своим поклонникам, что она с коллегами записала песню в память о погибшей Юлии Началовой.

"Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей… Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце", передает Рамблер.

Музыкальную композицию "Герой не моего романа" вместе с Ларисой Долиной исполнили Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Юрий Шматов, дочь Юлии Началовой, Вера Алдонина, Этери Бериашвили и вокальный ансамбль МГИК.