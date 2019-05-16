Житель столицы Алексей Бобок, прикованный к инвалидной коляске, намерен подать иск против судьи Кишиневского суда сектора Центр.
По его словам, женщина начала процесс, где он является одним из истцов, без него. Хотя он предупредил, что задерживается из-за того, что не может получить доступ к лифту для лиц с ограниченными возможностями, который установлен в здании суда.
"Я опоздал примерно на пять минут. Судья сказала, что в этом случае все равны, надо было прийти раньше, обстоятельства не имеют значения. Подниматься на коляске по лестнице очень трудно. Мы ждали лифта, чтобы подняться", - сказал истец Алексей Бобок.
Ключи от лифта для лиц с ограниченными возможностями, который действует в здании суда, находятся у охранников.
"На месте охраны никого не было. Я поднялась на второй этаж, там тоже есть охранник, и спросила, есть ли у него ключи. Он ответил, что нет, и надо искать на первом этаже. Я попросила, чтобы он нашел, но мы потеряли 5-10 минут", - сказала опекун истца Валерия Крутова.
Ключ от спецлифта так и не нашли, поэтому Алексею пришлось воспользоваться обычным лифтом.
Люди с ограниченными возможностями могут подняться на верхние этажи суда сектора Центр только на лифте. Но и в этом случае им нужен сопровождающий, поскольку лифт в партере вызвать нельзя, только на третьем этаже. На практике это выглядит так: мы на третьем этаже, вызываем лифт, спускаемся вниз, и только после этого поднимаемся на верхний этаж.
Действия судьи адвокат Алексея расценивает как дискриминацию.
"Мы просили только пять минут, не полчаса или час, что может повлиять на график работы судьи. Пять минут, чтобы он успел добраться с первого на четвертый этаж. Это не было невыполнимой задачей для суда."
Мы пытались получить комментарий судьи Виорики Пуйкэ, однако она говорить на камеру отказалась. В то же время, председатель суда сектора Центр Раду Цуркан считает, что случай спорный.
"Согласно процедурам гражданского процесса, стороны должны предстать перед судом в установленные дату и время. Но, есть и исключения, когда речь идет о лице с ограниченными возможностями, очень важен человеческий фактор", - сказал председатель суда сектора Центр Раду Цуркану.
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