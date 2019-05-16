Впервые за 30 лет в Тирасполе выявили столбняк

В Тирасполе подростка госпитализировали со столбняком. По словам медработников, инфекция попала в организм через рану.

Пострадавший сразу же обратился к врачу. Тогда ему рану продезинфицировали и ввели вакцину от столбняка, но его состояние ухудшилось, передает novostipmr.com

"Был спазм жевательных мышц, шеи и мышц спины. Периодически эти судороги провоцируют боль, но также поражается дыхательный центр, что может дать асфиксию и даже остановку сердца. Больной столбняком в прямом смысле лежит на голове и на пятках", - рассказала заведующая инфекционным отделением Емилия Теишану.

В Приднестровье это первый случай столбняка за 30 лет. Как выяснилось позже, от этой болезни ребёнка никогда не вакцинировали. Его организм оказался не защищён. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Состояние мальчика стабильное. Лечение займёт до двух месяцев.

Чтобы избежать подобных случаев, медработники призывают делать прививки от столбняка.

Столбняк – опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Без должного лечения оно может привести к летальному исходу.