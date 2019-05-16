Жителю Крикова грозит 15 лет тюрьмы за убийство девушки: убил, расчленил и разбросал тело по разным местам

Генеральная прокуратура требует 15-летнего тюремного срока для 33-летнего жителя Крикова за убийство девушки с особой жестокостью.

Убийство произошло утром, 13 мая 2018 года, в городе Крикова в доме подсудимого, куда время от времени приходила жертва в возрасте 20 лет.

Между парой возникла ссора, и мужчина пырнул девушку ножом, после чего расчленил ее тело и положил его в сумку. Позже он вызвал такси и отправился к берегу Гратиештского водохранилища, разбросав расчленённое тело жертвы в разные места.