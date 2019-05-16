Названа самая просматриваемая серия в истории сериалов

Названа самая просматриваемая серия в истории сериалов. Об этом сообщает издание The Independent.

Пятый эпизод восьмого сезона "Игры престолов" под названием "Колокола" был признан самым популярным. На различных платформах телеканала HBO его посмотрели более 18 миллионов человек, передает Lenta.

Предыдущий рекорд был установлен после выхода третьей серии финального сезона. Она набрала 17,8 миллиона просмотров.