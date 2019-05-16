Эйфелева башня отпраздновала своё 130-летие

Зрелищное светое шоу устроили в Париже по случаю празднования 130-летия со дня открытия Эйфелевой башни.

Как только стемнело, знаменитая конструкция архитектора ГюстАва Эйфеля, которую еще называют Большой железной дамой, заиграла разными цветами. 12-минутное шоу будут показывать и в последующие вечера, с 22:00 до полуночи.

По случаю праздника Эйфелеву башню посетили около 1200 детей из разных центров Парижа. Для них устроили экскурсии по первому и второму этажу, а также угостили тортом.

Эйфелеву башню возводили в течение двух с лишним лет. В строительстве задействовали 300 рабочих. Она создана из 18 тысяч металлических деталей, весом 730 тонн.

Ежегодно ее посещают около семи миллионов человек.