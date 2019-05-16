Пятеро своих и 16 приемных детей воспитали супруги Сырбу из села Хоржешты Хынчештского района. Первого приемного ребенка они взяли под опеку в 1981 году. Забрали они его из интерната села Кэпринень. Глава семейства тогда участвовал там в ремонтных работах и привязался к одному из воспитанников.
"Первого мы взяли в семью на время летних каникул. Но осенью, когда начался учебный год, он ни в какую не хотел возвращаться в интернат", - сказала Анна Сырбу жительница села Хоржешты.
"Дети - самое дорогое, что есть в моей жизни. Иногда мы с женой обсуждаем прожитые годы и не представляем, как бы мы жили без этих детей, что бы нас без них связывало", - поделился Пётр Сырбу.
Теперь некоторые дети, которых супруги брали на воспитание, разъехались по разным странам, кто в Испанию, Италию, Германию, Россию и Украину.
"Михаела, которую взяла у нас семья из Италии пишет: Спасибо вам мама. Я вас очень люблю. И даже если мы не видимся, я все время думаю о вас. Я совсем не изменилась и осталась верной тому, чему вы меня учили."
Сейчас на попечении супругов Сырбу находятся четверо детей в возрасте от восьми до 12 лет.
"Мне будет трудно с ними расставаться. Они воспитали меня и научили главному - не причинять зла другим, не красть, слушаться родителей."
Примеру родителей последовала одна из их дочерей. Светала Пырэу воспитывает троих своих и четверых приемных детей.
"Все это я видела в родительском доме. Тут сменилось несколько поколений детей. Я видела их ответную любовь и грусть расставания. Так пришла идея самой заняться патронатным воспитанием", - сказала Светлана Пытрэу патронатный воспитатель.
В Молдове Служба патронатного воспитания действует с 2000 года. Желающие могут взять под опеку до трех детей за один раз. Средний оклад патронатного воспитателя - две тысячи леев. Еще 1200 леев ему выдают ежемесячно на каждого ребенка.
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Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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