Три узбека готовили в антисанитарных условиях и торговали на столичном рынке

В ходе проверок по предотвращению и борьбе с незаконным проживанием и нелегальной работой иностранных граждан, сотрудники Бюро по миграции и ANSA выявили троих граждан Узбекистана, работающих нелегально в Молдове.

Они продавали на рынке выпечку, которую готовили в антисанитарных условиях.

Мужчины арендовали помещение на столичном рынке, не имея авторизации, умывальники не были подключены к водоснабжению, холодильник не работал, мясные продукты и яйца не имели документов о происхождение и т. д.

В течении 5 дней иностранцы вынуждены покинуть страну с запретом на въезд на территорию Республики Молдова сроком на 3 года. Также они получили штраф в размере 15000 леев.