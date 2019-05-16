Додон: Не дай Бог блоку ACUM добраться до власти

Не дай Бог блоку ACUM добраться до власти, - заявил Игорь Додон в эфире частного телеканала. По словам президента, ПДС и "Платформа DA" ставят слишком много условий для сотрудничества в парламенте.

Игорь Додон подчеркнул, что социалисты готовы к переговорам с блоком ACUM только на условиях, озвученных ранее. А ПДС и "Платформа DA", по его словам, уходят от ответственности.

Говоря о возможности коалиции с демократами, президент заявил, что сторонники ПСРМ не одобряют такого сценария. Но и досрочных выборов не хотят.

Сразу после выборов 24 февраля ДПМ пригласила блок ACUM на переговоры о коалиции. Затем с предложением выступили и социалисты, но дискуссии оказались провальными.

ПДС и "Платформа DA" хотели назначения миноритарного правительства во главе с Майей Санду, хотя та ранее говорила, что не стремиться занять высокопоставленный пост.

Между тем, последние опросы института IMAS и Ассоциации социологов и демографов показали, что жители страны выступают против досрочных выборов, а оптимальным выходом из кризиса считают коалицию социалистов с демократами.