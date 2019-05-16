Позор! Политический партнер Андрея Нэстасе был замечен справляющим нужду в центре Ботошан

В воскресенье, на соревнованиях для людей с ограниченными возможностями, проходившего в городе Ботошан, член НЛП Штефан Михай, партия которая сотрудничает с Платформой DA, был замечен, когда справлял нужду в парковой зоне.

Ранее на этой неделе бывший советник подал в отставку и в то же время признал свою вину, но не полностью. Политический партнер Андрея Нэстасе признался, что он отправился в парк, но только для того, чтобы подготовить оборудование, с которым будет учувствовать в соревнованиях.

Была замечена проблема с мочеиспусканием у лидера ППДП Андрея Нэстасе. По крайней мере, это видно на видеозаписях, снятых журналисткой Натальей Морарь во время политического флешмоба.

Позже, когда кто-то из приближенных людей, вероятно, сказал лидеру ППДП, что он снова намочился, Нэстасе обернулся флагом Республики Молдова. Данный жест вызвал волну критики среди интернет-пользователей.

Это не первый раз, когда Нэстасе справил нужду перед людьми. Нэстасе обмочил штаны в 2017 году, когда он, Майя Санду и ЛДПМ организовали политическую демонстрацию перед парламентом.

Напоминаем, что НЛП и Платформа ДА являются частью одной европейской политической группы, и Нэстасе активно участвовал в нескольких мероприятиях, организованных НЛП.