Подозреваемые в изнасиловании будут проходить по делу об убийстве

Шестерым парням, подозреваемым в изнасиловании двух девушек из столицы, выдвинули также обвинение в убийстве. Прокуроры потребовали изменить одну из статей обвинения, после того, как одна из потерпевших скончалась в больнице.

Насильники сбросили 16-летнюю девочку с балкона седьмого этажа. Её 21-летней подруге удалось сбежать. Она и вызвала полицию. Четверых парней задержали и поместили под предварительный арест на 30 суток. Еще двоих - объявили в розыск. Если их признают виновными, им грозит пожизненное заключение.

Комментарии

Другие новости