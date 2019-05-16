На улицах Воронежа заметили "Волгу" с трупом на крыше

Покойника перевозили без спецтранспорта ради экономии.

Жителей Воронежа встревожил легковой автомобиль с завернутым в простыню трупом на крыше, передает Crimerussia.

Как пояснили в полиции, им оказался 32-летний самоубийца, которого вез из Каширского района на судмедэкспертизу друг семьи. Спецтранспорт стоит дорого и вдова прибегла к помощи знакомого, сообщают "Вести. Воронеж".

15 мая в 10:55 в дежурную часть ОМВД по Каширскому району поступило сообщение о суициде. Вызывать спецтранспорт вдова не стала. Как пояснили в полиции, жители часто экономят на перевозке трупов, но обычно покойников кладут в салон.