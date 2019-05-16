Мать финалиста "Голоса" рассказала о шоке от аннулирования результатов конкурса

Мать казахстанца Ержана Максима, занявшего второе место в финале шоу "Голос. Дети", Гульмира Алибек заявила РИА Новости, что поражена решением аннулировать результаты конкурса.

"Мы в шоке! Не верится просто", — сказала Гульмира по телефону. Оценить перспективы на победу ее ребенка в конкурсе она не смогла. "Не знаю, что там будет . Пока у меня нет комментариев", — добавила мать.

Ранее ведущий шоу Дмитрий Нагиев заявил, что 24 мая в эфире Первого канала выйдет специальный прямой эфир конкурса. В передаче примут участие финалисты шестого сезона. Речь пойдет в том числе и о результатах голосования, передает Lenta.

Первый канал отменил итоги конкурса 16 мая, ознакомившись с отчетом компании Group-IB. В ходе перепроверки выяснилось, что в пользу Абрамовой было накручено 38 тысяч голосов, отданных через СМС и телефонные звонки.

Финал и суперфинал шестого сезона шоу «Голос. Дети» прошли 26 апреля. Абрамова выиграла с разрывом в 80 тысяч голосов от ближайшего конкурента Ержана Максима.

Многие зрители и представители шоу-бизнеса посчитали победу сфальсифицированной. После общественного возмущения Первый канал начал официальное расследование итогов зрительского голосования.