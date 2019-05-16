О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Претор Буюкан уходит с должности спустя почти 30 лет работы
// фото: moldpres
16:55, 16 May 2019
просмотров 132 | комментариев 0

Валериу Немеренко освобожден от должности претора столичного сектора Буюкан и назначен вице-претором того же сектора. Соответствующие распоряжения подписал врио примара Кишинев Руслан Кодряну.

Претором назначен Вадим Брынзанюк, который до настоящего времени был вице-претором сектора Буюкань, передает МОЛДПРЕС.

Валериу Немеренко был претором сектора Буюкань с 1990 года. Вадим Брынзанюк занимает должность вице-претора с осени прошлого года.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возможны приятные приключения. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
ХАЙЛЬ МАЙЯ!
Николай Костыркин,
IZBORSK.MD
Loading...