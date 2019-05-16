В Молдове откроют специализированные центры для людей, страдающих аутизмом

В Молдове откроются специализированные центры помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра (TSA). Рамочное положение об их организации и функционировании будет опубликовано завтра в "Monitorul Oficial"

В этих центрах детям и молодым людям будет оказана специализированная поддержка в максимальном использовании их физических, когнитивных, социально-эмоциональных, коммуникативных, адаптивных способностей путем предоставления услуг логопедии, кинетотерапии, психопедагогических и психологических услуг, передает МОЛДПРЕС.

Центры могут быть созданы органами центральной публичной администрации, органами местной публичной администрации второго уровня, местными и международными некоммерческими организациями путем согласования с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и местными органами публичного управления в партнерстве с некоммерческими или частными организациями.

Услугами центров смогут воспользоваться дети в возрасте от 3 до 18 лет, а также молодые люди от 18 до 25 лет с проблемами глубокого психологического развития, а также родители/законные представители/опекуны бенефициаров.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, для создания специализированного центра помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра необходимо, по оценкам, около 1,4 млн. леев.

Согласно статистическим данным, в Республике Молдова зарегистрировано около 500 детей с расстройствами аутистического спектра.