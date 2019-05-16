Секс-меньшинства планируют в воскресенье пройти маршем в Кишиневе

В воскресенье, 19 мая, в центре столицы состоится Марш солидарности, организованный сообществом геев, лесбиянок и транссексуалов Молдовы. Марш является частью программы фестиваля "Moldova Pride", XVIII выпуск.

Кроме того, не исключено и проведение контр манифестации, организованной представителями некоторых церковных организаций Республики Молдова.

В этом году на Марше солидарности ожидают участие лидера ПДС Майи Санду, а также других депутатов от этой партии, в том числе Думитру Алаиба.

Политики от ПДС постоянно выражают поддержку гомосексуального сообщества Молдовы, лидеры которого агитировали в пользу Санду на выборах.