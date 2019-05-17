Международная операция с участием молдавских полицейских: более 40 000 жертв и более 100 миллионов долларов ущерба

Европол сообщил о нейтрализации киберпреступной группы, которая с помощью вируса GozNym украла около 100 млн долларов у более чем 40 тысячи компаний и граждан США и европейских стран. Об этом на пресс-конференции в Гааге объявил Прокурор США Скотт Брэди.

"Сегодня мы объявляем о важной вехе в направлении работы против международной организованной преступности. И мы рады объявить о результатах беспрецедентного международного взаимодействия, которое разрушило международную криминальную сеть", - сказал Брэди. В пресс-релизе Европола утверждается, что "группировка GozNym" вербовала участников на "подпольных русскоязычных интернет-форумах". В операции приняли участие представители правоохранительных органов Болгарии, Германии, Грузии, Молдовы, США и Украины. Уголовные расследования были инициированы в Грузии, Молдове, США и Украине. Брэди добавил, что российские власти были осведомлены об этом расследовании и уголовном процессе с 2017 года. "Один из граждан России, которому были предъявлены обвинения в США, был задержан по нашей просьбе на Шри-Ланке. Однако из-за вмешательства российских властей он был освобожден и скрылся в России, где проживает и сейчас", - сказал он.

Комментарии

Другие новости