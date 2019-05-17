В Румынии произошел мощный взрыв на оружейном заводе

На оружейном заводе в уезде Вылча в Румынии в четверг, 16 мая, произошел мощный взрыв, сообщает Укринформ.

По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, еще несколько рабочих получили травмы, передает Корреспондент.

"По предварительным данным, на заводе взорвался один из старых снарядов. На место инцидента уже направлены экипажи скорой помощи и спасатели Инспектората по чрезвычайным ситуациям", - сообщил префект уезда.

На место аварии прибыли вертолеты Скорой медицинской службы.

По неподтвержденным данным, взрыв произошел в одном из цехов, где проводится утилизация старых снарядов и боеприпасов.