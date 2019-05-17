16 мая, в Тель-Авиве (Израиль) прошел второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение.Молдавская певица Анна Одобеску не прошла в финал .
Исполнительница вышла на сцену под третьим номером, исполнив песню Stay. Вместе с ней в номере принимала участие Ксения Симонова, которая с помощью специальной установки иллюстрировала песню прямо на сцене.
Во втором полуфинале выступало 18 конкурсантов, в финал прошли 10 из них,передает news.liga.net
Это представители стран:
1. Северная Македония: Tamara Todevska — Proud.
2. Нидерланды: Duncan Laurence — Arcade.
3. Албания: Jonida Maliqi — Ktheju tokës.
4. Швеция: John Lundvik — Too Late For Love.
5. Россия: Sergey Lazarev — Scream.
6. Азербайджан: Chingiz — Truth.
7. Дания: Leonora — Love Is Forever.
8.Норвегия: KEiiNO — Spirit in the Sky.
9.Швейцария: Luca Hänni — She Got Me.
10. Мальта: Michela — Chameleon.
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