"Евровидение - 2019": Молдова не прошла в финал. Видео

16 мая, в Тель-Авиве (Израиль) прошел второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение.Молдавская певица Анна Одобеску не прошла в финал .

Исполнительница вышла на сцену под третьим номером, исполнив песню Stay. Вместе с ней в номере принимала участие Ксения Симонова, которая с помощью специальной установки иллюстрировала песню прямо на сцене.

Во втором полуфинале выступало 18 конкурсантов, в финал прошли 10 из них,передает news.liga.net



Это представители стран:

1. Северная Македония: Tamara Todevska — Proud.

2. Нидерланды: Duncan Laurence — Arcade.

3. Албания: Jonida Maliqi — Ktheju tokës.

4. Швеция: John Lundvik — Too Late For Love.

5. Россия: Sergey Lazarev — Scream.

6. Азербайджан: Chingiz — Truth.

7. Дания: Leonora — Love Is Forever.

8.Норвегия: KEiiNO — Spirit in the Sky.

9.Швейцария: Luca Hänni — She Got Me.

10. Мальта: Michela — Chameleon.