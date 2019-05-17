Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены

Некоторые знаки Зодиака ждут приятные сюрпризы, говорит астролог. Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены и интересные события в июне. Среди счастливчиков, по словам астролога, - Овны, Весы и Раки, передает Nicstyle.

Овен

Овнов ждут новые знакомства и приятные встречи, говорит астролог и добавляет, что они могут смело рассчитывать на встречу со своей любовью, а также приятными переменами в рабочей сфере. "Первый месяц лета принесет вам массу приятных впечатлений, вы получите прекрасный заряд положительной энергии. Возможно, вы отправитесь в путешествие", - рассказал Глоба, передает

Весы

Пришло ваше время для решительных действий, говорит астролог, поэтому можете смело принимать важные решения. "События так быстро будут сменять друг друга, что вы не успеете опомниться.

Июнь - самое подходящее время для приобретения мебели, вещей, а также для ремонта в вашей квартире", - говорится в астропрогнозе. Глоба настоятельно рекомендует никому не рассказывать о своих планах.

Рак

Этому знаку Зодиака захочется все кардинально поменять, говорится в прогнозе астролога. Но он советует не торопиться и не браться за несколько дел одновременно.

"Научитесь делать все по очереди и тогда успех обязательно к вам придет.Не забывайте также о близких друзьях и родственниках", - говорит Глоба. Ранее астрологи составили гороскоп на весну-лето 2019 и назвали знаки Зодиака, которым повезет.