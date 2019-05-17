В британском ресторане клиенту случайно подали бутылку вина почти за $6 тысяч

Вместо бутылки бордо стоимостью около 330 долларов официант принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже.

Посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тысячи фунтов (около 5,8 тысячи долларов), передает Униан.

Официант ресторана Хоксмур в Манчестере вместо бутылки бордо стоимостью 260 фунтов (около 330 долларов) принес клиенту вино того же урожая, но в 17 раз дороже, пишет Би-Би-Си.

Ошибка обнаружилась не сразу, о чем ресторан сообщил в Twitter, опубликовав фотографию двух бутылок под заголовком "Выглядят весьма похоже, окей?!"

"Клиенту, которому мы вчера вечером случайно принесли бутылку Шато Ле Пен Помроль 2001 года стоимостью 4500 фунтов: надеемся, вы хорошо провели время!

Нашему сотруднику, случайно подавшему не ту бутылку, желаем не унывать! Разовые ошибки случаются, а мы тебя все равно любим".

Твит ресторана набрал уже более двух тысяч перепостов и вызвал бурную реакцию в интернете. "Надо ехать в Манчестер" и "Готов поспорить, они сами бы их не отличили", - шутили пользователи. Пресс-служба ресторана также отметила, что в тот день в заведении было полно посетителей, и ошибиться было довольно легко.

Сотрудник ресторана случайно взял другую бутылку, перепутав ее с бордо того же урожая. Вино подали к столу, и клиент ни о чем не подозревал. Ошибку заметил менеджер уже позже.

В мире всего 500 ящиков Шато Ле Пен Помроль 2001 года, как сообщает винный гид "Культовые вина" (Cult Wines). Он описывает этот сбор так: "Его глубокий рубиновый/сливовый/пурпурный цвет сопровождается необыкновенным ароматом ликера из черной смородины Крем де Кассис, вишневого ликера, слив, лакрицы, карамели и сладкого тоста".

На винном сайте Vivino.com это вино назвали легендарным.



