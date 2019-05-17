Полиция задержала воров автомобильных зеркал

Полиция задержала двоих мужчин из Окницы и Басарабяски в возрасте 27 лет за кражу автомобильных зеркал на сумму 7000 леев.



Мужчины признали свою вину,им грозит штраф в размере от 32 500 леев до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Ранее они были задержаны за хулиганство.