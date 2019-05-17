Бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш считает, что решение КС о невозможности главы государства выдвигать кандидата на должность премьер-министра является очень правильным, о чем свидетельствует Конституция.
В то же время юрист считает, что оно не отвечает на очень простой вопрос, и в постановлении должны были быть введены некоторые детали. Такое мнение было высказано на телеканале TV8, передает IPN.
"Я считаю, что это очень правильное решение, оно основано на конституционных нормах. Возможно, глава государства не должен был обращаться в суд, потому что и так абсолютно ясно из Конституции", - отметил юрист.
Виктор Пушкаш говорит, что если бы он находился в нынешнем составе КС, то проголосовал бы за такое решение, но добавил бы и некоторые подробности в постановлении, исходя из реалий Республики Молдова.
По его словам, пока не будут сформированы все рабочие органы парламента, не может быть сделан ни один шаг. "Этого требует Конституция”, - добавил Виктор Пушкаш. По его мнению, КС не дал ответа на очень простой вопрос - сформирован ли парламент.
"Многие сегодня не понимают, кто сегодня должен созывать парламент, кто должен собирать депутатов, какова повестка дня" - отметил бывший председатель КС.
Политический комментатор Роман Михэеш считает, что это решение Конституционного суда является полезным для того, чтобы было ясно, что должно следовать - либо необходимо избрать руководство парламента, и тогда глава государства сможет выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, либо состоятся досрочные выборы.
Эксперт в области публичных политик Штефан Глигор считает, что решение КС направлено на контратаку и предотвращение наиболее обсуждаемого в обществе политического сценария, а именно коалиция ПСРМ- ACUM, или совместное ситуационное голосование между этими двумя формированиями.
"Чтобы сделать невозможным возможное соглашение между ПСРМ и ACUM, Конституционный суд вынес данное решение”, - заявил Штефан Глигор. По его словам, таким образом, до избрания руководства законодательного органа предварительные договоренности между двумя политическими организациями не смогут быть. Штефан Глигор говорит, что такое решение КС было предсказуемым.
В среду, 15 мая, Конституционный суд постановил, что президент Республики Молдова не может выдвигать кандидата на должность премьер-министра в отсутствие руководящих органов парламента.
Невозможность проведения заседаний парламента из-за отсутствия созванного им органа предполагает невозможность президента Республики Молдова назначать кандидата на должность премьер-министра.
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