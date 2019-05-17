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Скандал в детском саду села Кожушна: Родителей возмутило намерение закрыть детский сад на два месяца летом
// фото: fotolia
10:50, 17 May 2019
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Скандал в детсаду села Кожушна. Родителей возмутило намерение администрации закрыть детский сад на два месяца летом. Рассказал об этом телеканал PRO TV, сообщив, что директор ссылается на приказ министерства образования. А причиной назвали нехватку денег на зарплаты воспитателям. Выяснилось, что все это ложь.

В репортаже PRO TV кроме возмущенных родителей появлялись двое депутатов блока ACUM - Инга Григориу и Ливиу Вовк. Министр образования отметила, что именно они способствовали распространению ложной информации.

Период каникул в детских садах устанавливает местная администрация. Она же решает вопросы оплаты труда. Министерство образования подобных указаний давать не может, и депутаты не могли об это мне знать, - написала Моника Бабук в фейсбуке.

А директор детсада говорит, что ее слова вырвали из контекста.

"Возникла ошибка. И все так быстро распространилось в социальных сетях, что мы и местные власти не успели ничего предпринять", - сказала директор детсада села Кожушна Виорика Мурса.

Директор уточнила, что говорила о приказе министерства 2017 года, в котором руководству детских садов рекомендуют делать ремонт и дезинфекцию летом.

"Там сказано, что каникулы назначают местные власти после консультаций с родителями", - сказала Виорика Мурса.

Мэр Кожушны говорит, что с вопросом о закрытии детсада к нему действительно обращались, но решение еще не принято.

"Там есть моя подпись? Нет. Я изучил приказ, в нем говорится, что нужно все обсудить с родителями. Но уже пошли слухи, что это было мое решение", - отметил мэр села Кожушна Серджиу Жереги.

Чтобы прояснить ситуацию, в село направили представителей министерства образования.

"Министерство образования не давало указаний закрывать детские сады на лето. Хорошо, что это обсуждается в СМИ, но нельзя никого ни в чем обвинять", - заявил глава управления министерства образования Валентин Круду.

Слухи о нехватке денег опроверг министр финансов. По его словам, доходы мэрии Кожушны на 15 мая превышают показатель годичной давности почти на 24%, они выросли более чем на миллион леев. Так что денег на зарплаты воспитателей хватит. А политикам он посоветовал воздержаться от апокалиптический пророчеств.

Работники детского сада и родители говорят, что стали жертвами манипуляции.

"Много разных слухов было. Но никто их не подтвердил", - сказала воспитательница Елена Ботезату.

"Нас ввели в заблуждение. Говорили, что на детский сад нет денег. Выяснилось, что деньги есть".

Решили в итоге, что детсад летом закроют на месяц.

"У воспитателей, нянечек, у всего персонала есть право на отдых. Они тоже люди. Мы решили, что детсад будет закрыт с первого по 31 июля. Первого августа он откроется", - сказал председатель Страшенского района Михаил Попа.

"Родители согласились с этим решением, то есть с закрытием на месяц".




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