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Общество осуждает неадекватное поведение Андрея Нэстасе
// фото: открытые источники
10:58, 17 May 2019
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Недостоин быть депутатом, так как гордыня и закомплексованность мешают ему воспринимать другие точки зрения. Так жители страны комментируют поступки Андрея Нэстасе, посаженного сына беглого преступника Виктора Цопы.

Люди возмущены, что лидер ППДП оскорбляет журналистов и граждан, не согласных с мнениями представителей блока "ACUM".

Это лишь одна из многочисленных выходок политика, заслужившего славу неадекватного и импульсивного человека.

"Очень грубый. Он даже входить в парламент не должен. По своей сути он хам".

"Кто он такой, что позволяет себе оскорблять и выгонять журналистов? Это не по-человечески. Если придет, я скажу ему это в лицо."

"Девушки делают свою работу, веди себя с ней прилично, выражайся прилично. Ведь ты человек, а не из леса вышел. Когда его показывают по телевизору, я даже не смотрю. Честно. Не могу вынести его поведение. Он очень агрессивный. Он недостоин быть в парламенте".

Отсутствие уважения - привычная манера Андрея Нэстасе. Так он вел себя не только с журналистами, но и с гражданами, которые приходили к нему на встречи. Пример - недавний инцидент в Криулянах.

Свидетелями выходок Андрея Нэстасе были жители многих сел.

"Известно, что он неадекватный. У нас были с ним проблемы. Когда он приехал к нам в село проводить предвыборную агитацию, люди его не восприняли и он вышел из себя".

Люди убеждены: лидеру ППДП не хватает воспитания и политической зрелости.

"Когда выходит не так, как ему хочется, он ведет себя как ребенок, у которого отнимаешь лучший кусок. Не дай бог ему оказаться наверху. Есть более честные и нормальные люди".

Поведение Андрея Нэстасе осуждают даже его сторонники. Они отказались говорить перед камерой, но за кадром признались - политик их разочаровал.

"Я таки верила в эту партию, в "ACUM", а теперь не знаю, кому доверять. Когда показывают, что происходило с этими журналистами, это ужасно. Когда я его вижу, выключаю телевизор".

Иностранные дипломаты назвали недопустимым язык вражды по отношению к прессе. Особенно если грубость позволяет себе политик, якобы продвигающий европейские принципы и ценности.




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