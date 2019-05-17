Недостоин быть депутатом, так как гордыня и закомплексованность мешают ему воспринимать другие точки зрения. Так жители страны комментируют поступки Андрея Нэстасе, посаженного сына беглого преступника Виктора Цопы.
Люди возмущены, что лидер ППДП оскорбляет журналистов и граждан, не согласных с мнениями представителей блока "ACUM".
Это лишь одна из многочисленных выходок политика, заслужившего славу неадекватного и импульсивного человека.
"Очень грубый. Он даже входить в парламент не должен. По своей сути он хам".
"Кто он такой, что позволяет себе оскорблять и выгонять журналистов? Это не по-человечески. Если придет, я скажу ему это в лицо."
"Девушки делают свою работу, веди себя с ней прилично, выражайся прилично. Ведь ты человек, а не из леса вышел. Когда его показывают по телевизору, я даже не смотрю. Честно. Не могу вынести его поведение. Он очень агрессивный. Он недостоин быть в парламенте".
Отсутствие уважения - привычная манера Андрея Нэстасе. Так он вел себя не только с журналистами, но и с гражданами, которые приходили к нему на встречи. Пример - недавний инцидент в Криулянах.
Свидетелями выходок Андрея Нэстасе были жители многих сел.
"Известно, что он неадекватный. У нас были с ним проблемы. Когда он приехал к нам в село проводить предвыборную агитацию, люди его не восприняли и он вышел из себя".
Люди убеждены: лидеру ППДП не хватает воспитания и политической зрелости.
"Когда выходит не так, как ему хочется, он ведет себя как ребенок, у которого отнимаешь лучший кусок. Не дай бог ему оказаться наверху. Есть более честные и нормальные люди".
Поведение Андрея Нэстасе осуждают даже его сторонники. Они отказались говорить перед камерой, но за кадром признались - политик их разочаровал.
"Я таки верила в эту партию, в "ACUM", а теперь не знаю, кому доверять. Когда показывают, что происходило с этими журналистами, это ужасно. Когда я его вижу, выключаю телевизор".
Иностранные дипломаты назвали недопустимым язык вражды по отношению к прессе. Особенно если грубость позволяет себе политик, якобы продвигающий европейские принципы и ценности.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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