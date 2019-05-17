Претором Буюкан стал Вадим Брынзанюк

Новым претором Буюкан стал Вадим Брынзанюк. До сих пор он занимал пос вице-претора. Соотвествующий указ подписал исполняющиий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну.

А на должность Брынзанюка назначили бывшего претора Валерия Нимеренко. Как отметил Руслан Кодряну, перестановку кадров провели по просьбе самого Немеренко, который работал в претуре Буюкан уже несколько десятилетий.

Вадим Брынзанюк занимал пост вице-претора почти полгода. До этого он работал пресс-секретарем мэрии Кишинева.