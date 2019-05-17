В Кишиневе проходит выставка "Food & Drinks"

Более 130 кулинаров, а также местных и отечественных производителей участвуют в выставке "Food & Drinks", которая открылась в столице.

Для посетителей подготовили различные мастер-классы и дегустации. В первый день выставки пришедших покорял повар из Великобритании Алан Коксон. За три часа он приготовил пять блюд.

"Сегодня готовим спагетти с лобстером, есть и трюфели, фуа-гра с лапшой и суфле в запечённом яблоке", - сказал повар из Великобритании Алан Коксон.

Больший интерес к работе повара проявили женщины. Некоторые даже не побоялись высказать ему своё мнение.

"Очень интересный вкус. Впервые попробовала такое блюдо, очень особенное, немного напоминает блюдо из моего детства."

"Никогда такого не пробовала, понравилось. Не просто понравилось, а очень понравилось."

Организовали в первый день выставки и кулинарный поединок между профессиональными поварами.

"Готовим салат со смесью листьев и карамелизированными кремами, смесь овощей на гриле в сырном соусе и грушу в вине", - сказал шеф-повар Марчел Цуркану.

"Я сосредоточился на итальянской кухне. Салат, ризотто и классический итальянский десерт."

За поединком поваров наблюдали десятки зрителей.

"Повара-участники мои коллеги. Пришел поддержать их, потому что поддержка на таком мероприятии очень важна."

"Следим за процессом, смотрим, какие ингредиенты используют, следим за чистотой, это важно, и в конце дегустация."

Продукты на выставке продают по ценам производителей.

Арон Кумар импортирует товары из родной Индии.

Выставка "Food and Drinks" продлится четыре дня.