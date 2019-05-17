Более 130 кулинаров, а также местных и отечественных производителей участвуют в выставке "Food & Drinks", которая открылась в столице.
Для посетителей подготовили различные мастер-классы и дегустации. В первый день выставки пришедших покорял повар из Великобритании Алан Коксон. За три часа он приготовил пять блюд.
"Сегодня готовим спагетти с лобстером, есть и трюфели, фуа-гра с лапшой и суфле в запечённом яблоке", - сказал повар из Великобритании Алан Коксон.
Больший интерес к работе повара проявили женщины. Некоторые даже не побоялись высказать ему своё мнение.
"Очень интересный вкус. Впервые попробовала такое блюдо, очень особенное, немного напоминает блюдо из моего детства."
"Никогда такого не пробовала, понравилось. Не просто понравилось, а очень понравилось."
Организовали в первый день выставки и кулинарный поединок между профессиональными поварами.
"Готовим салат со смесью листьев и карамелизированными кремами, смесь овощей на гриле в сырном соусе и грушу в вине", - сказал шеф-повар Марчел Цуркану.
"Я сосредоточился на итальянской кухне. Салат, ризотто и классический итальянский десерт."
За поединком поваров наблюдали десятки зрителей.
"Повара-участники мои коллеги. Пришел поддержать их, потому что поддержка на таком мероприятии очень важна."
"Следим за процессом, смотрим, какие ингредиенты используют, следим за чистотой, это важно, и в конце дегустация."
Продукты на выставке продают по ценам производителей.
Арон Кумар импортирует товары из родной Индии.
Выставка "Food and Drinks" продлится четыре дня.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
|Banca Nationala a Moldovei
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