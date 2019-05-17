Александр Вакуловский о Нэстасе: Политик, оскорбляющий журналистов, морально нечистоплотен

Политик, оскорбляющий журналистов, морально нечистоплотен, но похоже в Молдове при поддержке медиа-траста можно все. Такое обращение адресовал политическим деятелям, нападающим на прессу, колумнист Александр Вакуловский.

Он подчеркнул: не все политики выказывают агрессию в адрес СМИ, но Андрей Нэстасе действует по своим правилам. Его явно и активно поддерживает Jurnal Trust Media, принадлежащий посаженному отцу лидера ППДП - олигарху и преступнику Виктору Цопе, поэтому Нэстасе позволяет себе оскорблять журналистов, отмечает Вакуловский.

По его мнению, председатель ППДП торжествует, когда у сотрудников прессы возникают проблемы или они попадают в поле зрения прокуроров. Когда суд вынес приговор журналисту Вадиму Унгуряну, Нэстасе не скрывал радости в эфире телеканала Цопы. Хотя сам же называет судебную систему захваченной.

"Так что там со слепотой и захватом? Юстиция слепа, только когда выносит приговоры тем, с кем ты не согласен? А если тебе по вкусу ее решения, значит - юстиция права?" - задает риторический вопрос журналист.

Враждебные высказывания политика в адрес прессы осудили иностранные дипломаты, политики, экспертное сообщество и журналисты.