Митрополия Молдовы организует 18 мая марш в поддержку традиционной семьи

Марш в поддержку традиционной семьи организует в субботу Молдавская митрополия.

Возглавит его митрополит Владимир. Колонна пройдет от Чуфленской церкви до Кафедрального собора, где глава молдавской церкви выступит с публичной речью.

В воскресенье состоится еще один марш - солидарности. Его организуют представители ЛГБТ-сообщества для противодействия дискриминации по отношению к сексуальным меньшинствам.

Марши солидарности получили поддержку политиков и гражданских активистов.

В 2017-м в таком шествии участвовал лидер организации АНТИФА, бывший депутат от Партии коммунистов Григорий Петренко. В 2018-м к маршу ЛГБТ-сообщества присоединилась лидер Партии действия и солидарности Майя Санду.

На президентских выборах лидер известной организации, защищающей права сексуальных меньшинств, призвал ЛГБТ-сообщество проголосовать за Майю Санду.