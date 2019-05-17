В продаже появилась первая молдавская черешня: 90 леев за кило

На рынках появилась первая молдавская черешня. Продавцы говорят, что в этом году товар поступил в продажу чуть позже из-за низких температур в последний период.

- Сколько стоит черешня?

- 90 леев. Хотите купить?

- Не по такой цене, пока нет. Подождем, пока подешевеет.

"Дорого. Должна хотя бы 30, 25 стоить, но не 90."

"Думаю, это очень дорого. Попробовать бы взяла, если бы была с внучкой, или беременная, но сейчас в моем возрасте уже не так хочется."

А вот некоторые все же решили отведать первый урожай черешни.

"Я беременная, очень хотела черешню, давно ждала."

Торговцы говорят, цена снизится, когда в продажу поступит больше фруктов.

"Из Трушен, первый урожай. Черешня идёт хуже, потому что дороговата. Дойдёт до 30 леев, если урожай будет хорошим и богатым, то и до 25. Год назад в это время она была крупнее. Продавали уже второй урожай."

В магазинах килограмм черешни продают по 100 леев.