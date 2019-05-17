В столице прошел концерт Евгения Доги

"Дорога воспоминаний" - так назвал свой новый концерт в Кишиневе маэстро Евгений Дога. Он признался: встречи с молдавской публикой всегда дарят ему радость и вдохновение.

"Мы играем с любовью. Ведь любовь решает все. Любовь стоит у истоков этого сложного и прекрасного мира", - сказал композитор Евгений Дога.

В концерте выступили также отечественные исполнители и гости из Румынии.

"С каждым выступлением все больше энергии, энтузиазма, эмоций. Каждый концерт с Евгением Догой - уникальный опыт", - сказала исполнительница Анна-Мария Донос.

В зале Национального дворца царил аншлаг. Среди зрителей было немало зарубежных гостей.

"Мы счастливы, что пришли на этот концерт. Это что-то невероятное".

"Прекрасный концерт. Мы восхищены творчеством маэстро. Это не может не вызывать восторга".

"Наилучшие впечатления. Я очень рад, что имел возможность провести здесь прекрасный вечер".

Премьер-министр Павел Филип преподнес маэстро Евгению Доге огромный букет белых роз.

Среди зрителей были посол Австрии в Молдове Кристин Фрейлингер и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Это было замечательно. Музыка маэстро Доги элегантная и превосходная. Для меня большое удовольствие быть здесь и слушать эту прекрасную музыку", - отметил посол Австрии в Молдове Кристин Фрейлингер.

"Я очень рада, что нам удалось организовать такой спектакль. Он не юбилейный, но Догу можно чествовать каждый день", - поделилась министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.