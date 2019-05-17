"Дорога воспоминаний" - так назвал свой новый концерт в Кишиневе маэстро Евгений Дога. Он признался: встречи с молдавской публикой всегда дарят ему радость и вдохновение.
"Мы играем с любовью. Ведь любовь решает все. Любовь стоит у истоков этого сложного и прекрасного мира", - сказал композитор Евгений Дога.
В концерте выступили также отечественные исполнители и гости из Румынии.
"С каждым выступлением все больше энергии, энтузиазма, эмоций. Каждый концерт с Евгением Догой - уникальный опыт", - сказала исполнительница Анна-Мария Донос.
В зале Национального дворца царил аншлаг. Среди зрителей было немало зарубежных гостей.
"Мы счастливы, что пришли на этот концерт. Это что-то невероятное".
"Прекрасный концерт. Мы восхищены творчеством маэстро. Это не может не вызывать восторга".
"Наилучшие впечатления. Я очень рад, что имел возможность провести здесь прекрасный вечер".
Премьер-министр Павел Филип преподнес маэстро Евгению Доге огромный букет белых роз.
Среди зрителей были посол Австрии в Молдове Кристин Фрейлингер и министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
"Это было замечательно. Музыка маэстро Доги элегантная и превосходная. Для меня большое удовольствие быть здесь и слушать эту прекрасную музыку", - отметил посол Австрии в Молдове Кристин Фрейлингер.
"Я очень рада, что нам удалось организовать такой спектакль. Он не юбилейный, но Догу можно чествовать каждый день", - поделилась министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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