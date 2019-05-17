Национальный банк : Уровень инфляции на этот год составит 5,1%

Национальный банк пересмотрел уровень инфляции на этот год в сторону повышения.

Согласно новым расчетам, он будет выше на одну десятую процентного пункта и составит 5,1%. В следующем году НБМ прогнозирует инфляцию на уровне шести с половиной процентов.

"При составлении прогноза инфляции определяющими критериями являются цены на продовольствие и базовая инфляция в прогнозируемый период. Регулируемые цены испытают временный шок, однако топливо подорожает незначительно", - отметил президент НБМ Октавиан Армашу.

По мнению экспертов, за пересмотром целевого показателя инфляции значительных изменений не последует.

"Повышение целевого показателя инфляции до 5,1% несущественно. Это корректировка, она практически ничего не меняет. Увеличение на полтора процентных пункта в 2020 году будет означать небольшое снижение курса национальной валюты".

В апреле уровень инфляции составил 3,2%. Правительство прогнозирует рост экономики на уровне четырех процентов.