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Статистика: На 11% вырос объем лизинговых кредитов
// фото: РИА Новости
11:39, 17 May 2019
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На 11% вырос объем лизинговых кредитов. По данным официальной статистики, в прошлом году он составил миллиард 600 миллионов леев.

Почти 96% займов выдано на приобретение автомобилей, около 24 миллионов - на покупку зданий и строений, 26 миллионов - на приобретение техники и оборудования.

Около половины лизинговых контрактов заключено на срок до трех лет. Еще почти столько же - на срок до пяти лет.

Примерно две трети заемщиков - физические лица. На предприятия и организации пришлось более 38% выданных лизинговых кредитов.




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