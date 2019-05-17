Статистика: На 11% вырос объем лизинговых кредитов

На 11% вырос объем лизинговых кредитов. По данным официальной статистики, в прошлом году он составил миллиард 600 миллионов леев.

Почти 96% займов выдано на приобретение автомобилей, около 24 миллионов - на покупку зданий и строений, 26 миллионов - на приобретение техники и оборудования.

Около половины лизинговых контрактов заключено на срок до трех лет. Еще почти столько же - на срок до пяти лет.

Примерно две трети заемщиков - физические лица. На предприятия и организации пришлось более 38% выданных лизинговых кредитов.