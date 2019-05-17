Возвращено более двух миллиардов леев похищенных из банков

Возвращено более двух миллиардов 200 миллионов леев, похищенных из трех банков. Это данные на конец апреля.

По сообщению Нацбанка, более одного миллиарда леев получено после возврата выданных кредитов. Почти 900 миллионов - поступления по сомнительным займам.

12 процентов - выручка от продажи активов банков, которые находятся в процессе ликвидации.

Национальный банк выделил Banca de Economii, Унибанку и Banca Socială срочный кредит более чем в 14 миллиардов леев. Позже в отношении этих финучреждений была инициирована процедура ликвидации.

В суд передано боле 20 уголовных дел по фактам хищений средств из трех банков через выдачу сомнительных кредитов. Уже осужденных бывший премьер-министр Влад Филат и рейдер номер 1 в СНГ Вячеслав Платон.

Приговор вынесен и в отношении ставшего депутатом Илана Шора. Однако вердикт не окончательный.