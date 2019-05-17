Rammstein выпустила новый альбом без названия

Это первая пластинка музыкантов за последние десять лет. Седьмой студийный альбом названия не получил.

Немецкая группа Rammstein выпустила новый альбом без названия. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Instagram, передает Корреспондент.

Седьмой студийный альбом Rammstein вышел спустя десять лет после последней пластинки. В него вошли 11 синглов. Песни Deutschland и Radio вышли до премьеры самого альбома.Главным символом новой пластинки стала спичка.

View this post on Instagram The new Rammstein album - out now! ramm.st/album #rammstein A post shared by Rammstein (@rammsteinofficial) on May 17, 2019 at 12:37am PDT

Начиная с пятницы, 17 мая, в поддержку альбома в Германии будет ездить грузовик Rammstein. Там можно будет послушать альбом, и выиграть билеты на тур коллектива.