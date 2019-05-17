Люди с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата получили новые коляски

1050 лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата получили новые коляски от благотворительной организации "LDS Charities.Inc" из США, при поддержке Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным министерства, организация предоставит лицам с ограниченными возможностями и другие специальные приспособления. Коляски будут распределены согласно спискам, составленным Республиканским экспериментальным центром протезирования, ортопедии и реабилитации, передает МОЛДПРЕС.

Присутствовавшая на мероприятии госсекретарь Виорика Думбрэвяну отметила, что министерство поддерживает проекты НПО, которые активно участвуют в процессе интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

По данным Республиканского экспериментального центра протезирования, ортопедии и реабилитации, около 1010 человек с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата нуждаются в колясках.