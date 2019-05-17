Ко всеобщему удивлению, когда его нашли, на нём была всего пара небольших царапин.
Кеннет Ховард (Kenneth Howard) из округа Флойд, штат Кентукки, пока только готовится отмечать свой второй день рождения (сейчас ему 1 год и 10 месяцев), но уже успел стать местным героем после того, как смог в одиночку прожить четыре дня в лесу без еды и воды. Об этом сообщает телеканал WKYT.
По словам отца, малыш исчез из дома в воскресенье, 12 мая. Сперва он подумал, что ребёнка похитили, поскольку не было абсолютно никаких следов, куда бы он мог пойти. После этого мужчина обратился в местную полицию.
К спасательной операции были привлечены рядовые полицейские, волонтёры, сотрудники подразделения K-9 с собаками-ищейками, даже беспилотники с камерами — безрезультатно, передает Lenta.
Лишь на четвёртый день поисков спасатели услышали слабый детский крик в яме. Приглядевшись, они обнаружили там пропавшего Кеннета. Сделав подъёмник из корзины и нескольких тросов, малыша подняли наверх.
Ко всеобщему удивлению, помимо, очевидно, недетского испуга ребёнок отделался лишь несколькими царапинами и хотел пить и есть. В остальном его состояние оценивается как "удивительно хорошее" — на радость счастливому отцу.
Как рассказали журналистам члены семьи, вероятнее всего, мальчик незаметно выскользнул из дома через чёрный ход, поэтому никто и не увидел этого. Сейчас он находится в травматологическом центре под наблюдением медиков.
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