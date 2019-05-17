NASA показало на фото последствия столкновения галактик

Столкновение столь крупных галактик породило новое поколение звезд и планет, разбросанных на тысячи световых лет.

Hubble снял последствия столкновения двух галактик в созвездии Гончих Псов. Снимок опубликован на официальном сайте NASA.

Вследствие столкновения галактики NGC 4485 с более массивной "соседкой" NGC 4490 значительно деформировало первую. На фото видно, как вырванные части галактики вытягиваются в направлении к NGC 4490 (на изображении снизу). Часть NGC 4485 слева еще сохранила вид спирали, передает Корреспондент.

Ученые отмечают, что это столкновение стали причиной появления нового поколения звезд и, вероятно, планет. Части разбитой галактики растянулись на 25 000 световых лет. Само "ДТП" произошло миллионы лет назад.

Место столкновения галактик отдалено от Земли примерно на 25 млн световых лет.