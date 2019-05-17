В Молдове задержали 7 человек по подозрению в торговле людьми

Семь человек, членов преступной группировки в Молдове в возрасте 35-59 лет, задержали по подозрению в торговле людьми.

Установлено, что с 2003 года по сей день, подозреваемые предлагали хорошо оплачиваемую работу в сфере продаж, набирали женщин, а в итоге отправляли их в Украину, Беларусь и Россию, где заставляли попрошайничать в общественных местах.

Так, была выявлена девушка, которую в 2003 году, на тот момент ей было 16 лет, завербовали подозреваемые и вывезена в Украину. Прибыв чужую страну, у жертвы отобрали личные документы, после чего вынудили заниматься попрошайничеством и уличной торговлей.

Эксплуатация жертвы продолжалась в течении 10 лет, в течении этого времени она несколько раз пыталась сбежать, но каждый раз ее находили и подвергали физической и психологической агрессии.

Кроме всего, потерпевшую против ее воли перевозили с Украины в Беларусь и Россию, где заставляли попрошайничать вместе с другими жертвами из Беларуси.

Деньги накопленные в течении дня забирали подозреваемые и использовали в личных целях, а жертве выделяли деньги только на еду.

В результате обысков, проведенных в рамках уголовного преследования, подозреваемые были идентифицированы с удостоверениями личности нескольких потенциальных жертв, документами, подтверждающими банковские переводы подозреваемым, находящимся за пределами страны, а также денежными средствами на общую сумму более 700 000 леев.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.

В настоящее время ведется расследование с целью выявления всех жертв преступления.