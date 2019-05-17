Полицейскому из Оргеева ужесточили наказание за изнасилование несовершеннолетней

Полицейский из Оргеева, который два года назад, вместе с двумя односельчанами, подверг сексуальному насилию несовершеннолетнюю в Оргееве, приговорён Апелляционным судом к семи годам лишения свободы. Ужесточения наказания потребовали прокуроры после того, как суд приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы.

Согласно пресс- релизу Генеральной прокуратуры, приговором Суда Оргеева от 31 июля 2018 года полицейский был признан виновным лишь по одной статье обвинения – изнасилование. По второй статье обвинения – соучастие в совершении изнасилования, судьи его оправдали. Прокуроры обжаловали приговор суда, настаивая на осуждении обвиняемого и по второй статье обвинения, передаёт IPN.

Кишинёвский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуроров, признав обвиняемого виновным по обеим статьям обвинения и приговорив его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания. Решение подлежит исполнению, однако может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

В ночь с 22 на 23 июля 2017 года на дискотеке в селе Пеливан обвиняемые, которые были знакомы с пострадавшей, заманили её в автомобиль под предлогом того, чтобы довезти её до дома.

Посредством психического и физического принуждения они совершили сексуальное насилие над несовершеннолетней, которой тогда было 16 лет. Всё произошло в присутствии третьего сообщника, который находился за рулём и оказался полицейским.

В ходе расследования прокуроры установили, что четырьмя днями ранее пострадавшая подвергалась сексуальному насилию со стороны этого же полицейского. Под предлогом необходимости рассмотрения жалобы, он привёл девушку в Инспекторат полиции Оргеева, где изнасиловал её в своём служебном кабинете.

Двое других насильников были приговорены осенью 2017 года к четырём годам лишения свободы условно, после того, как полностью признали свою вину и обратились с просьбой рассмотреть дело в суде на основе доказательств, собранных в период следствия.