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В столице несовершеннолетнюю девочку избил и изнасиловал родной брат
// фото: Антон Новгородов
12:59, 17 May 2019
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Шокирующий случай произошел в Кишиневе, 13-летняя девочка была избита и изнасилована своим 26-летним братом. Инцидент произошел прошлой ночью в доме, где они проживают.

Полицию вызвала мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ее сын пришел домой пьяным, сексуально надругался над сестрой и сбежал. Однако вскоре, был задержан правоохранительными органами на 72 часа.

По данным полиции, молодой человек был заражен СПИДом.

Расследованием занимается прокуратура Кишинева.




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