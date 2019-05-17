В столице несовершеннолетнюю девочку избил и изнасиловал родной брат

Шокирующий случай произошел в Кишиневе, 13-летняя девочка была избита и изнасилована своим 26-летним братом. Инцидент произошел прошлой ночью в доме, где они проживают.

Полицию вызвала мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ее сын пришел домой пьяным, сексуально надругался над сестрой и сбежал. Однако вскоре, был задержан правоохранительными органами на 72 часа.

По данным полиции, молодой человек был заражен СПИДом.

Расследованием занимается прокуратура Кишинева.