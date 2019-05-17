В Кишиневе стартовали работы по нанесению дорожной разметки

Работы по нанесению дорожной разметки на улицах столицы стартовали сегодня и продолжатся в течение двух месяцев. Они обойдутся муниципалитету в 4,2 млн. леев

По данным столичной примэрии, сначала будет обновлена дорожная разметка пешеходных переходов на особо загруженных перекрестках и вблизи учебных заведений, сообщает МОЛДПРЕС.

Работы начались сегодня с нескольких улиц сектора Рышкань. В общей сложности, разметка будет нанесена на 43 тыс. м², а для этого было приобретено более 70 тонн краски.

В этом году разметка будет нанесена в 3 цветах: белый, жёлтый и красный. Желтым цветом будут отмечены остановки общественного транспорта, а красным и белым – пешеходные переходы на оживленных перекрестках.